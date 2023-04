Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

1. Diese Heizungen sind in Zukunft noch erlaubt

2. Scholz und Habeck wegen LNG-Terminals auf Rügen

3. Brüssel will Einfuhr von Getreide aus Ukraine einschränken

4. Viele Jugendliche sind abgehängt

5. So ziehen Tiktoker ihren Followern Geld aus der Tasche

6. „Roter Himmel“ in den Kinos

7. Erreicht Leverkusen das Halbfinale der Europa League?

Das Kabinett hat den Gesetzentwurf zur Heizungsmodernisierung beschlossen. Auf Eigentümer kommen viele neue Pflichten zu.

Wärmepumpe und Hybridmodelle: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) wollen mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz regeln, dass von 2024 an in Deutschland nur noch Heizungen eingebaut werden dürfen, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden oder zumindest dafür ausgelegt sind. Neben der elektrischen Wärmepumpe sind Hybridmodelle erlaubt. Infrarotheizungen sind ebenfalls möglich, aber nur in besonders energieeffizienten Häusern. „Jeder kann sicher sein, dass er vor keine unlösbare Aufgabe gestellt wird“, so Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Finanzminister Christian Lindner (FDP) erklärte, er erwarte, „dass im parlamentarischen Verfahren notwendige Änderungen vorgenommen werden, um Bedenken im Hinblick auf Finanzierbarkeit und Umsetzbarkeit auszuräumen und die Menschen möglichst wenig zu belasten“.