Wir blicken auf das, was heute und am Wochenende wichtig wird: Der RBB wählt einen neuen Intendanten (es wird nun sicher eine Frau). Die NATO berät weiter über Munitions- und Waffenlieferungen, auch hier gibt es einen neuen Stand. Außerdem wird am Wochenende des DDR-Volksaufstands am 17. Juni 1953 gedacht. Zu Terminkollisionen kommt es auch – besonders bei der CDU.

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge





1. Eine neue Dimension der Militärhilfe

2. Der RBB wählt seine neue Führung

3. Neue Regeln für Fleisch im Supermarkt

4. Gedenken an DDR-Volksaufstand

5. Warum beim CDU-Konvent Spitzenpolitiker fehlen

6. Embryos aus dem Labor?

7. Geburtstagsparade für König Charles