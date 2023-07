Aktualisiert am

Die AfD will bei ihrem Bundesparteitag ihre Kandidaten für die Europawahl aufstellen. Der brennende Frachter in der Nordsee könnte eine Umweltkatastrophe verursachen. Und Schleswig-Holstein trauert. Alles Wichtige im F.A.Z.-Newsletter.

Angesichts ihrer guten Umfragewerte will die AfD eine ausreichend hohe Anzahl von Kandidaten für die Europawahl aufstellen. Bild: dpa

Das Wichtigste für Sie an diesem Freitag: Begleitet von Protesten rüstet sich die AfD beim Bundesparteitag für Europa. Der brennende Frachter bringt das Wattenmeer in Gefahr. Und: Schleswig-Holstein nimmt Abschied von Heide Simonis.

1. Bundesparteitag der AfD in Magdeburg

2. Brennender Frachter bringt Wattenmeer in Gefahr

3. Wie krisensicher sind Europas Banken?

4. Das bedeutet der Putsch in Niger für die Bundeswehr

5. Trauerfeier für Heide Simonis

6. Lemke setzt sich für Wälder Indiens ein

7. Zweite Fußball-Bundesliga und zweiter WM-Gegner