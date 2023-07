Das Wichtigste für Sie an diesem Montag:

1. AfD-Bürgermeister gewählt

2. Geht die Gewalt in Frankreich weiter?

3. Scholz verteidigt lange Diskussion über das Heizungsgesetz

4. Ampelstreit über Höhe des Mindestlohns

5. Gerichtsverfahren gegen Corona-Impfstoff-Hersteller

6. Wer hat die besten Chancen in Wimbledon?

7. Das wohl spektakulärste Automuseum in Deutschland

AfD-Kandidat Hannes Loth hat sich am Sonntag in Raguhn-Jeßnitz durchgesetzt. Kanzler Scholz will den Höhenflug der Rechtspopulisten mit Sachentscheidungen stoppen.

Respekt zeigen: In Raguhn-Jeßnitz gibt es künftig einen AfD-Bürgermeister. Der 42 Jahre alte Hannes Loth setzte sich am Sonntag in einer Stichwahl gegen den parteilosen Kandidaten Nils Naumann durch. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will den Höhenflug der rechtspopulistischen AfD mit Entscheidungen zu Alltagsproblemen der Bürger stoppen. Es sei nötig, den Menschen eine positive Zukunftsperspektive zu geben und ihnen Respekt zu zeigen, sagte Scholz am Sonntag im ARD-Sommerinterview.