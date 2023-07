Das Wichtigste für Sie an diesem Montag:

Cai Tore Philippsen Verantwortlicher Redakteur für die Redaktion FAZ.NET Folgen Ich folge



1. EVG droht mit Bahnstreik

2. Putin stoppt Getreideabkommen

3. Rechtsruck in Spanien vor der Wahl

4. Baerbock will Strafverfolgungslücke schließen

5. EU und Tunesien einigen sich bei Migration

6. Die nächste Hitzewelle rollt an

7. Was in dieser Woche wichtig wird

1. EVG droht mit Bahnstreik

An diesem Montag beginnt die Schlichtung im Tarifkonflikt der Bahn. Die Gewerkschaft EVG gibt sich kämpferisch.

Streik: Vor dem Schlichtungsverfahren hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG noch einmal ihre Bereitschaft unterstrichen, bei einem Scheitern der Verhandlungen ihre Mitglieder zum Streik aufzurufen. „Wir halten einen Streik sehr lange durch“, sagte der EVG-Vorsitzende Martin Burkert der F.A.Z. „Am Ende werden wir erfolgreich sein, da bin ich mir sehr sicher. Uns ist es sehr ernst.“