F.A.Z. Frühdenker : Was bringt Bidens Reise auf die grüne Insel?

Das Wichtigste für Sie am Mittwoch:

1. Die neuen Cannabis-Pläne der Bundesregierung

2. Biden-Reise zu den eigenen Wurzeln

3. Amerikas Signal an China

4. Deutschlands diplomatische Krise mit dem Tschad

5. „Heiße Phase“ im Bremer Wahlkampf

6. Das Comeback des Bitcoin?

7. Das Grundwasser sinkt und sinkt

1. Die neuen Cannabis-Pläne der Bundesregierung

Gesundheitsminister Lauterbach und Agrarminister Özdemir stellen heute überarbeitete Pläne zur Cannabis-Legalisierung in Deutschland vor. Voraussichtlich sind sie weniger weitreichend als ursprünglich geplant.

25 Gramm: Einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland zufolge ist zunächst eine Legalisierung der Droge im privaten Bereich für Anbau und Gebrauch und in speziellen Vereinen – sogenannten Cannabis-Social-Clubs – geplant. So solle der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und der Anbau von drei Pflanzen zum Eigenkonsum erlaubt werden. Cannabis-Social-Clubs könnten ihre Mitglieder mit Cannabisprodukten aus eigenem Anbau versorgen. Einen freien Verkauf in lizenzierten Geschäften, wie ursprünglich geplant, wird es zunächst wohl nicht geben.