Das Wichtigste für Sie am Mittwoch:

1. Streit um das Geld beim Flüchtlingsgipfel

2. Wirtschaftsausschuss beschäftigt sich mit Trauzeugen-Affäre

3. Bald steht die Bahn wieder still

4. Wenn alle Hauptversammlungen gleichzeitig stattfinden

5. Der neue deutsche Heizungs-Boom

6. „Book Club“ ohne Bücher

7. Halbfinale der Außenseiter in der Champions League

Wer trägt die Kosten für die Versorgung der Geflüchteten? Bund und Länder haben sich in dieser Frage verhakt.

Angespannte Lage: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Spitzen der Länder beraten am heutigen Mittwoch über die Flüchtlingspolitik. Vor dem Gipfel sind Bund und Länder heillos zerstritten. Die Lage in vielen Kommunen ist angespannt, in den ersten Monaten dieses Jahres nahm die Zahl der Asylanträge um 78,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu.