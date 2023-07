Für die EU-Außenminister stehen in Brüssel schwierige Verhandlungen an, Führungskräfte gehen hart mit der Bundesregierung ins Gericht und die Fußball-WM der Frauen beginnt. Der F.A.Z.-Newsletter.

Das Wichtigste für Sie am Donnerstag:

Patrick Schlereth Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge



1. Borrell will EU-Waffenhilfe für die Ukraine stark erhöhen

2. Hat Deutschland seinen Zenit überschritten?

3. Wie sicher sind die Freibäder?

4. Italien ärgert sich über Lauterbach

5. Debatte um Versorgung von Frühchen

6. Versperren wir uns den Blick in den Himmel?

7. Start der Fußball-WM der Frauen

1. Borrell will EU-Waffenhilfe für die Ukraine stark erhöhen

Die Mitgliedstaaten sollen ihre Waffenhilfe auf 20 Milliarden Euro erhöhen und für vier Jahre festschreiben. In Brüssel werden schwierige Verhandlungen erwartet.

Vorschlag: Wenn die EU-Außenminister heute in Brüssel zusammenkommen, wird es auch um einen Vorschlag des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell gehen. Die Mitgliedstaaten sollen ihre Waffenhilfe für die Ukraine auf 20 Milliarden Euro erhöhen und für vier Jahre festschreiben. „Die gegenwärtigen Möglichkeiten für die fortgesetzte militärische Unterstützung werden bis September 2023 erschöpft sein“, heißt es in dem Papier, das der F.A.Z. vorliegt. Die USA kündigten am Mittwochabend unterdessen ein neues Waffenpaket in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar an, mit dem vor allem die Verteidigung des ukrainischen Luftraums gestärkt werden soll.