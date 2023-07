EU-Kommission will mehr Gentechnik in der Landwirtschaft

F.A.Z. Frühdenker : EU-Kommission will mehr Gentechnik in der Landwirtschaft

Das Wichtigste für Sie am Mittwoch:

1. Kabinett will Haushaltsentwurf beschließen

2. Scholz stellt sich den Fragen der Abgeordneten

3. EU will den Weg für die Genschere frei machen

4. El Niño kehrt zurück

5. Die strukturelle Not des britischen Gesundheitssystems

6. Nmecha steht unter Beobachtung

7. Der Alltag in der Hölle

1. Kabinett will Haushaltsentwurf beschließen

Die Regierung hat sich auf den Etatplan für das nächste Jahr geeinigt. Ausgeräumt ist der Streit damit noch nicht.

Sparrunde: Nach langen und schwierigen Verhandlungen will das Bundeskabinett heute den Haushaltsentwurf für 2024 beschließen. Nach krisenbedingten Mehrausgaben der Vorjahre sollen die Ausgaben deutlich zurückgehen auf 445,7 Milliarden Euro, mit einer Neuverschuldung von 16,6 Milliarden Euro soll die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse eingehalten werden.