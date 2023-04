Die G-7-Außenminister treffen sich in Japan. Gewaltsame Unruhen erschüttern Sudan. Und der Einfluss eines deutschen Autoherstellers in China schwindet. Alles Wichtige im F.A.Z.-Newsletter.

Das Wichtigste zum Wochenstart:

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge





1. G-7-Außenminister in Japan

2. Die Emissionen sind zu hoch

3. Der nächste bayerische Sonderweg?

4. Wie VW um sein Chinageschäft kämpft

5. Merkel wird ausgezeichnet

6. Sudans Angst vor dem Bürgerkrieg

7. Was diese Woche wichtig wird

1. G-7-Außenminister in Japan

Annalena Baerbock und ihre Kollegen haben bis Dienstag Zeit, in Karuizawa über eine ganze Reihe von großen Aufgaben zu reden: den Krieg in der Ukraine, die Lage in Iran und Afghanistan, die Sicherheitslage in Taiwan und die atomare Abrüstung.