Der Sampling-Streit geht in die nächste Runde, die Staats- und Regierungschefs Europas treffen sich in Moldau und Hamburg und Stuttgart kämpfen um einen Platz in der ersten Fußball-Bundesliga. Der F.A.Z.-Newsletter.

Das Wichtigste für Sie am Donnerstag:

Patrick Schlereth Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge



1. Ein klares Signal an Moskau

2. Russland muss Konsulate in Deutschland schließen

3. Die Inflation geht deutlich zurück

4. Weniger Millionen für die Millionäre

5. Sampling-Streit geht in die nächste Runde

6. Hamburg gegen Stuttgart in der Relegation

7. Das ändert sich im Juni

1. Ein klares Signal an Moskau

Fast ganz Europa kommt heute in Moldau zusammen. Nur Russland und Belarus müssen draußen bleiben.

Isoliert: Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern werden heute zum zweiten Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Moldau erwartet. Eingeladen sind alle Staaten Europas – bis auf Russland und Belarus. Aus Sicht der EU soll der Gipfel ein klares Zeichen an Kremlchef Wladimir Putin senden, dass sein Land in Europa mittlerweile nahezu vollständig isoliert ist.