Der Haushaltsstreit der Ampelkoalition spitzt sich weiter zu, und in Frankreich mobilisiert die Polizei wegen der eskalierenden Proteste 40.000 Einsatzkräfte. Der F.A.Z.-Newsletter für Deutschland.

Das Wichtigste für Sie am Freitag: Der Haushaltsstreit in der Ampelkoalition wird immer dramatischer. Frankreich rüstet sich für dauerhafte Proteste. Und zum 1. Juli stehen einige Änderungen an.

Sebastian Reuter Leitender Redakteur vom Dienst.





1. „Endspiel“ um den Haushalt – und die Koalition

2. Folgen nun die Säuberungen auf den Aufruhr?

3. Frankreich wappnet sich für dauerhafte Unruhen

4. Bessere Übersicht über die künftige Rente

5. Der Machtkampf bei Audi ist entschieden

6. Das ändert sich zum 1. Juli

7. Die Tour de France als Tour der Berge