Das Wichtigste für Sie an diesem Montag:

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



1. Die Schlacht um Bachmut geht vorerst weiter

2. Die deutsche Wirtschaft steckt immer noch im Corona-Tal

3. Untersuchungsausschuss vernimmt NSU-Terroristin Zschäpe

4. Konservative gewinnen Wahlen in Griechenland

5. Unwetter in Italien verursachen Milliardenschaden

6. Borussia Dortmund jubelt, Bayern München taumelt

7. Was in dieser Woche wichtig wird

Bachmut ist die am schärfsten umkämpfte Stadt im Ukrainekrieg. Die militärische Lage dort ist verworren, die Verluste auf russischer Seite sind immens. Von Kampfflugzeugen aus dem Westen darf sich die Ukraine inzwischen mehr versprechen als vom Heldenmut in diesem Frontabschnitt.