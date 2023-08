F.A.Z. Frühdenker: Nach Flugzeug-Panne: Baerbock geht es in Down Under um ernste Themen

F.A.Z. Frühdenker

Um was es Baerbock in Down Under ging

Von Sebastian Balzter

Die Außenministerin wird durch eine weitere Flugzeugpanne ausgebremst und muss ihre Reise absagen. In Frankfurt wollen Lokalpolitiker die SUVs aus der Innenstadt verbannen. Und die Pharmafirmen Curevac und Biontech streiten sich vor Gericht. Der F.A.Z.-Frühdenker.