Wirtschaftsminister Habeck wirbt in Indien für engere Wirtschaftsbeziehungen. Was sagt die frühere Wirecard-Vorständin im Zeugenstand? Und: Barbie oder die Geschichte eines Bombenbauers? Wer ins Kino geht, hat die Qual der Wahl. Der F.A.Z.-Frühdenker.

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch:

1. Habeck auf Handelsbesuch in Indien

2. Baerbock besucht Unternehmen und Banken

3. Wirecard-Zeugin vor Gericht und Marsalek-Botschaft an die Justiz

4. Siesta bei Hitze auch in Deutschland?

5. Schweizer Bahn als Vorbild?

6. Die Pflege im Heim wird teuer bleiben

7. Großes Kino mit „Oppenheimer“ und „Barbie“

Deutschland will die Abhängigkeit von China verringern. Der Wirtschaftsminister möchte dafür die Beziehung zu Pekings direktem Konkurrenten intensivieren.

Reise: Nach Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der im Februar in Indien war, besucht nun Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) das Land, um die Handelsbeziehungen zwischen Berlin und Neu-Delhi zu intensivieren. Der Wirtschaftsminister bricht heute mit Wirtschaftsvertretern und Bundestagsabgeordneten zu seiner dreitägigen Reise auf. Am Donnerstag stehen für Habeck politische Gespräche in Neu-Delhi auf dem Programm, wo auch eine Wirtschaftskonferenz stattfindet. Am Freitag besucht der Minister Unternehmen in Mumbai. Zum Abschluss nimmt Habeck am Samstag an einem G-20-Energieministertreffen in Goa teil.