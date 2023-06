F.A.Z. Frühdenker : Wird erstmals ein AfD-Politiker Landrat?

Am Sonntag könnte es im thüringischen Sonneberg zur Premiere kommen. Die US-Küstenwache geht davon aus, dass die Insassen des verschollenen Tauchboots Titan tot sind. Und in Aachen trifft sich die Pferdewelt zum Chio. Der F.A.Z. Newsletter

Das Wichtigste für Sie am Freitag: Die fünf Passagiere des vermissten Tauchboots Titan sind offenbar tot, in Thüringen könnte am Wochenende erstmals ein AfD-Kandidat Landrat werden und in Aachen beginnt mit das Reitsportevent Chio.

Simon Hüsgen Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge

1. Stellt die AfD bald ihren ersten Landrat?

2. Das tragische Ende der U-Boot-Suche

3. Unbefristeter Bahnstreik in der Ferienzeit?

4. Die Gewalt im Westjordanland eskaliert

5. Mitsotakis allein in Athen

6. Kommt unser Fleisch künftig aus dem Labor?

7. Ist Reitsport ethisch vertretbar?

1. Stellt die AfD bald ihren ersten Landrat?

Bisher gibt es in Deutschland keine Bürgermeister oder Landräte der AfD. Mit der Wahl im thüringischen Sonneberg könnte sich das am Sonntag ändern.