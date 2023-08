F.A.Z. Frühdenker : Wie äußert sich Aiwanger zur Flugblatt-Affäre?

Das Wichtigste für Sie am Dienstag: In München muss sich Hubert Aiwanger in der Flugblatt-Affäre vor dem Koalitionsausschuss erklären, in Meseberg trifft sich die Ampel zur Kabinettsklausur und in New York starten die ersten Deutschen bei den US Open.

Simon Hüsgen Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge

1. Söder bestellt Aiwanger zum Rapport

2. Wie lange hält der Ampel-Frieden?

3. Wie die SPD steigende Mieten eindämmen will

4. Kleine Erfolge bei ukrainischer Gegenoffensive

5. Härteres Urteil für IS-Rückkehrerin Jennifer W.?

6. Ein Country-Sänger für Linke und Rechte

7. Welche Chancen hat Zverev bei den US Open?