F.A.Z. Frühdenker : Verkauf des Deutschlandtickets beginnt

Von heute an können Sie das Deutschlandticket kaufen. Die Ampel streitet um die Kindergrundsicherung. Und: In Den Haag beginnt einer der wichtigsten Kriegsverbrecherprozesse. Der F.A.Z.-Newsletter für Deutschland.

Reisende an einem Fahrscheinautomaten der Deutschen Bahn in Frankfurt. Bild: Frank Röth

Das Wichtigste für Sie an diesem Montag:

1. Verkauf des Deutschlandtickets beginnt

2. Koalitionsvertrag in Berlin steht

3. Ist da schon der nächste Ampel-Zoff?

4. Prozessauftakt gegen den früheren kosovarischen Präsidenten Thaçi

5. Finnland vor Regierungswechsel

6. Wer fliegt als nächstes um den Mond?

7. Diese Woche wichtig

1. Verkauf des Deutschlandtickets beginnt

Es ist eine der zentralen Maßnahmen der Ampelregierung im Verkehrssektor: das 49-Euro-Ticket. An diesem Montag ist offizieller Verkaufsstart.

So geht es: Das Deutschlandticket gibt es nur im Abo, es kann aber monatlich gekündigt werden. Wer schon ein Abo hat, wird von seinem Verkehrsverbund kontaktiert und kann über einen Wechsel zum Deutschlandticket entscheiden. Neukunden können es von diesem Montag an über die Smartphone-App des jeweiligen Verkehrsverbundes oder den Navigator der Deutschen Bahn herunterladen. Das Ticket kann auch im Kundenzentrum vor Ort bestellt werden. Dort wird es in Form einer Chipkarte ausgehändigt. Es ist ab 1. Mai gültig.