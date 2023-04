F.A.Z. Frühdenker : Supreme Court urteilt über Abtreibungspille Mifepriston

In Berlin geht es beim Parteitag der FDP um den Kurs in der Ampel-Koalition. Streiks bremsen die Bahn aus. Und die Abiturienten in NRW müssen beim Nachholtermin die Nerven bewahren. Der F.A.Z.-Newsletter

Das Wichtigste für Sie an diesem Freitag:

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET.

1. Stimmungstest bei der FDP

2. Klimaprotest in Berlin

3. Stillstand bei der Bahn und an vier Flughäfen

4. Ukraine-Kontaktgruppe trifft sich in Ramstein

5. Neue Aufgaben für Abiturienten in NRW

6. Supreme Court urteilt zur Abtreibungspille

7. So sieht die Einladungskarte für Charles‘ Krönung aus

Parteichef Christian Lindner will sich im Amt bestätigen lassen, an der Spitze wird es auch Änderungen geben. Und: Wie harsch fällt das Urteil der Delegierten zur Ampel aus?