In der Türkei geht Amtsinhaber Erdogan als Favorit in die Präsidentschaftswahl. Auf Deutschlands Straßen wird der Pfingstreiseverkehr für viele Staus sorgen. Und in der Fußballbundesliga ist der letzte Spieltag spannend wie lange nicht.

Das Wichtigste für Sie an diesem Freitag und am Wochenende:

1. Stichwahl in der Türkei

2. Warten auf die F-16-Kampfflugzeuge

3. Gedenken in Solingen

4. Henry Kissingers Jahrhundert

5. Pfingststau auf der Autobahn

6. Finale in der Bundesliga

7. Preisverleihung in Cannes

1. Stichwahl in der Türkei

Zum ersten Mal in der Geschichte der Türkei gibt es eine Stichwahl um das Präsidentenamt. Als Favorit geht am Sonntag der Amtsinhaber Erdogan ins Rennen. Der sozialdemokratische Herausforderer Kilicdaroglu ist Außenseiter.

Vorgeschichte: Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen erreichte keiner der angetretenen Kandidaten die nötige absolute Mehrheit. Recep Tayyip Erdogan von der regierenden islamisch-konservativen Partei AKP kam auf 49,5 Prozent der Stimmen, für Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu stimmten 44,9 Prozent der Wähler.