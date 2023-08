Aktualisiert am

Nach dem Tod von Wagner-Chef Prigoschin bleibt die Absturzursache weiter ein Rätsel, Europa sorgt sich wegen der schwachen deutschen Wirtschaft und in der Kuss-Affäre im spanischen Fußball drohen Konsequenzen.

Das Wichtigste für Sie am Freitag:

1. Putin lobt Prigoschin

Auf den Tag zwei Monate nach der gescheiterten Wagner-Meuterei stirbt Söldner-Chef Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz. Wladimir Putin äußert sich erstmals zum Absturz.

„Talentierter Geschäftsmann“: Es klang fast sarkastisch als sich Kremlchef Putin am Donnerstagabend zum Tod seines einstigen Weggefährten äußerte und den Familien der Flugzeuginsassen kondolierte. Jewgenij Prigoschin lobte er als „talentierten Geschäftsmann“, der „im Leben ernste Fehler gemacht“ habe, aber „Ergebnisse geliefert“ habe, „für sich selbst und, als ich ihn darum bat, für die gemeinsame Sache, so wie in diesen letzten Monaten“.