Kommt es in Polen zu einer neuen Migrationskrise?

F.A.Z. Frühdenker : Kommt es in Polen zu einer neuen Migrationskrise?

In Hessen sieht es langsam nach Wahlkampf aus. Die Ampel-Rentenpläne könnten teuer werden. Iran verlegt inhaftierte US-Bürger in den Hausarrest. Und: Schauen Sie am Wochenende mal in den Himmel!

Polnische Grenzschützer an der EU-Außengrenze zu Belarus (Aufnahme vom Juni 2022) Bild: AP

Das Wichtigste für Sie an diesem Freitag:

1. Scholz unterwegs in Hessen

Noch weilt das Bundesland in den Sommerferien, doch bis zur Landtagswahl sind es nur noch zwei Monate. Nun kommt der Bundeskanzler zu Besuch.

Schwierig: Für die SPD stellt sich die Situation gerade nicht allzu rosig dar. Bundesweite Umfragen sehen sie in weiter Ferne vom Bundestagswahlergebnis, vor der Sommerpause überschatteten Streitigkeiten die Regierungsarbeit, erklärte Wahlversprechen wie im Wohnungsneubau werden verfehlt. Die Landtagswahlen in Hessen und Bayern könnten bei einem respektablen Ergebnis Druck von der Partei nehmen – oder bei schlechtem Ergebnis eine Diskussion über den weiteren Kurs entfachen. In Hessen haben die Sozialdemokraten auch daher mit Innenministerin Nancy Faeser auf eine prominente Spitzenkandidatin gesetzt. Dass sie Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) ablösen können wird, ist zumindest derzeit allerdings kaum zu erwarten.