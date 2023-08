F.A.Z. Frühdenker : Ist ein Handyverbot in deutschen Schulen möglich?

Das Wichtigste für Sie an diesem Montag:

1. Muss Astrazeneca Schmerzensgeld zahlen?

2. Die Taurus-Frage und das Kanzler-Wort

3. Sollen Handys in der Schule verboten werden?

4. Justiz ermittelt nach Bränden in Hawaii

5. Der Dax bekommt einen neuen Spitzenverdiener

6. Genua gedenkt der Opfer des Brückeneinsturzes

7. Was in dieser Woche wichtig wird

Nach der Corona-Impfung wurde eine Frau schwer krank. Das Oberlandesgericht Bamberg entscheidet, ob der Impfstoffhersteller Astrazeneca ihr Schmerzensgeld und Schadenersatz bezahlen muss.

Klage: Das Oberlandesgericht Bamberg will über den Fall einer Klägerin entscheiden, die vom Pharmakonzern Astrazeneca Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 250.000 Euro sowie Schadenersatz in Höhe von 17.200 Euro verlangt. Die Frau hatte nach einer Impfung mit dem Corona-Impfstoff des britischen Herstellers eine Darmvenenthrombose erlitten. Sie lag mehrere Tage im Koma und leidet seitdem unter Schmerzen und Depressionen. Sie wirft Astrazeneca vor, das Thrombose­risiko „systematisch verharmlost“ zu haben. Für die Impfung habe es kein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis gegeben.