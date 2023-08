Aktualisiert am

Extremwetter hält Europa in Atem. Die Amazonas-Staaten beraten über den Schutz des Regenwalds. Und die deutschen Familienunternehmer machen ihrem Ärger Luft. Der F.A.Z.-Newsletter.

Ein Fluss fließt in Manaus durch den Amazonas-Regenwald Bild: dpa

Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag:

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



1. Europa im Bann von Überschwemmung, Sturm und Dürre

2. Gipfeltreffen zur Rettung des Regenwalds

3. Vorwahlkampf mit Donald Trump

4. Der Ärger der Familienunternehmer

5. Sahra Wagenknechts langer Schatten

6. Mit einem „Pickel am Po“ in die Notaufnahme

7. Was die deutschen Fußballerinnen verpasst haben

Dieser Sommer ist quer durch Europa gefährlich: Auf die Überschwemmungen in Slowenien folgen schwere Unwetter in Skandinavien und die nächste Hitzewelle in Spanien.

Aufräumen in Slowenien: Zu zwei Dritteln stand Slowenien am Wochenende unter Wasser. Nun zeigen die Aufräumarbeiten, was die Fluten angerichtet haben. Auf 500 Millionen Euro hat der Ministerpräsident den Schaden beziffert. Das entspräche rund einem Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung des Landes. Viele Betriebe müssten noch wochenlang geschlossen bleiben, heißt es von Wirtschaftsverbänden.