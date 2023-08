Das Kabinett entscheidet über vereinfachte Einbürgerungen, in Köln startet die Gamescom und in Simbabwe gibt es trotz Wahlen kaum Chancen auf einen Machtwechsel. Der F.A.Z.-Newsletter

Das Wichtigste für Sie am Mittwoch:

1. Erste Fernsehdebatte der Republikaner

2. Reform des Staatsangehörigkeitsrechts im Kabinett

3. Videospielmesse Gamescom in Köln

4. Hauptamtliche AfD-Kommunalpolitiker werden vereidigt

5. Wahlen in Simbabwe mit Unterdrückung der Opposition

6. Eine Goldwährung als Konkurrenz zum Dollar?

7. Start der neuen Star-Wars-Serie „Ahsoka“

Die Bewerberrunde um die republikanische Präsidentschaftskandidatur findet in Milwaukee statt. Donald Trump ist nicht dabei – er wird trotzdem das bestimmende Thema sein.

Abwesend: Wenn am Mittwoch in Milwaukee die erste Fernsehdebatte der Bewerber um die republikanische Präsidentschaftskandidatur stattfindet, ist Donald Trump nicht dabei. Der frühere Präsident führt in den Umfragen mit 40 Prozentpunkten, trotz seiner juristischen Probleme. „Die Öffentlichkeit weiß, wer ich bin und was für eine erfolgreiche Präsidentschaft ich hatte“, schrieb er auf seiner Onlineplattform „Truth Social“.