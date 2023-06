F.A.Z. Frühdenker : Dürfen Immobilienunternehmen enteignet werden?

Die CDU will dem Eindruck widersprechen, nach links zu schielen. In Berlin geht es um Enteignungen. Und in Brüssel wird der digitale Euro vorbereitet. Der F.A.Z.-Newsletter für Deutschland.

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch:

Philip Eppelsheim Stellvertretender verantwortlicher Redakteur für Nachrichten und Politik Online. Folgen Ich folge

1. „Ein rot-rot-grünes Brandmauer-Komitee“

2. So setzt Russland private Militärunternehmen ein

3. Gasheizungen nur mit immer mehr „grünen Gasen“ erlaubt

4. Abschlussbericht zur Enteignung von Berliner Wohnungsfirmen

5. Gesetzesvorschlag für den digitalen Euro

6. Strafprozess gegen Kevin Spacey beginnt

7. Die lukrativen Beziehungen zwischen Fußballvereinen und der Alkoholindustrie

Die CDU betont ihre Abgrenzung zur AfD und sieht die Grünen als den „Hauptgegner“.

Brandmauer: „Natürlich steht die Brandmauer“, so CDU-Generalsekretär Mario Czaja. „Es gibt keine politische Zusammenarbeit unsererseits mit der AfD.“ Der sachsen-anhaltische CDU-Landesvorsitzende Sven Schulze sagte der F.A.Z., es gebe in seiner Partei „nullkommanull Bestrebungen, irgendwas mit der AfD zu machen“. Auch der brandenburgische CDU-Landesvorsitzende Jan Redmann ist gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD. Er sagt der F.A.Z. zudem: „Mir kommt es so vor, als verrücke ein rot-rot-grünes Brandmauer-Komitee die Mauer immer so, dass alle anderen Meinungen dahinterfallen. Auch die CDU soll dahintergeschubst werden, auf dass die AfD sie da abmurkst.“