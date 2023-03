Aktualisiert am

König Charles III. hält eine Rede im Bundestag, die Zahl der minderjährigen Straftäter in Deutschland ist gestiegen und bei den Immobilienpreisen vergrößert sich die Kluft zwischen Stadt und Land. Der F.A.Z. Newsletter.

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



1. König Charles III. spricht im Bundestag

2. Mehr Kinder in der Kriminalstatistik

3. In München kosten Häuser zehnmal so viel wie in der Provinz

4. Viele offene Fragen nach dem Koalitionsausschuss

5. Ein Geldregen für die Deutsche Bahn

6. Das Gassparen soll weitergehen

7. Alles oder nichts im türkischen Wahlkampf

Der britische König Charles III. ist der erste Monarch, der eine Rede im deutschen Bundestag hält. Danach besucht er Soldaten und Biobauern in Brandenburg.