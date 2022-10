F.A.Z.-Gesundheitspodcast : Das A bis Z des Zahnarztbesuchs

Aktualisiert am

Für die meisten von uns ist der Termin beim Zahnarzt ein Graus – sogar wenn gar nichts weh tut. Warum wir uns trotzdem regelmäßig überwinden sollten und was generell bei der täglichen Mundpflege zu beachten ist, erklärt eine ganzheitliche Zahnmedizinerin.

Am besten dreimal täglich: Regelmäßiges Zähneputzen ist ein wichtiger Baustein für gesunde Zähne - aber bei weitem nicht der einzige. Bild: obs

Dr. Annette Jasper, Zahnärztin aus München und Autorin des Buchs „100 Fragen an Deine Zahnärztin“ spricht im Podcast mit Lucia Schmidt über die Notwendigkeit von Zwischenraumbürsten, über den Sinn und Zweck von Versiegelungen & Ko., woher Mundgeruch kommt – und was man dagegen tun kann –, und warum chronische Schmerzen an einem ganz anderen Körperteil oder Organ vielleicht durch die Expertise des Zahnarztes behoben werden können.

Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Weitere Beiträge aus unserem Gesundheitsressort finden Sie hier.

Weitere Folgen des F.A.Z.-Gesundheitspodcasts finden Sie hier.

Haben Sie noch Fragen oder Anregungen zum Podcast? Dann schreiben Sie uns doch an podcast-gesundheit@faz.de.