F.A.Z.-Gesundheitspodcast : Die Schilddrüse – kleines Organ mit großer Wirkung

Aktualisiert am

In dieser Podcastfolge unterhält sich Lucia Schmidt mit Prof. Dagmar Führer-Sakel von der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel am Universitätsklinikum Essen über die Aufgabe dieser nur um die 50 Gramm wiegenden Drüse, wie sie arbeitet - und was es mit T4 und T3 auf sich hat.

Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

