Dr. Ulrich Ott, angestellt beim Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene e. V. in Freiburg, abgeordnet an das Bender Institute of Neuroimaging an der Universität Gießen, forscht seit 40 Jahren zu den Effekten von Meditation – und praktiziert sie auch selbst.

Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Im Gespräch mit Podcast-Gastgeberin Lucia Schmidt, berichtet er von den verschiedenen Verfahren und Techniken der Meditation, wo man seriöse Angebote findet, wem es besonders einfach fällt, sich auf seine innere Reise zu begeben – und warum Perfektionisten nicht zu dieser Gruppe gehören. Am Ende der Folge lädt der Autor und Dozent dann auch noch zu einer kurzen Entspannungsübung ein.

