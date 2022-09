F.A.Z.-Gesundheitspodcast : Wann gilt ein Mann als unfruchtbar?

Was tun, wenn Männer unfruchtbar sind? (Symbolbild) Bild: Ilkay Karakurt

Wünscht sich ein Paar ein Kind und es will einfach nicht klappen, steht immer die Frage im Raum: An wem von beiden liegt es? Die Statistik sagt, in 25 Prozent nur am Mann. Doch wann gilt ein Mann als unfruchtbar, und was kann er dann tun?