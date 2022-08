F.A.Z.-Gesundheitspodcast : Wie löse ich mich aus einer toxischen Beziehung?

Aktualisiert am

Jemanden an seiner Seite zu haben, das kann nicht immer nur ein schönes Gefühl sein. Werden Verletzungen in Partnerschaften zur Regel, muss was passieren. Bild: dpa

Der Begriff der „toxischen Beziehung“ ist erst in den vergangenen Jahren in unseren Sprachgebrauch übergegangen. Leider aus gutem Grund: Nicht wenige befinden sich in einer solchen asymmetrischen Partnerschaft – und leiden unter ihr.