F.A.Z.-Gesundheitspodcast : So kommen Sie gut durch die Wechseljahre

Warum dauern die Wechseljahre eigentlich so lange und weshalb sind psychische Probleme häufig so viel belastender als die Hitzewallungen? Gespräche darüber finden oft höchstens bei der Frauenärztin statt. Dabei kann es sehr hilfreich sein, wenn Frauen wissen, was eigentlich im weiblichen Körper in dieser Zeit passiert und so Beschwerden lindern können. Alle Fragen dazu beantwortet die Gynäkologin Anneliese Schwenkhagen, die im Vorstand der Deutschen Menopause-Gesellschaft ist, im Gesundheitspodcast.

Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Weitere Beiträge aus unserem Gesundheitsressort finden Sie hier.

Weitere Folgen des F.A.Z. Gesundheitspodcasts finden Sie hier.

Haben Sie noch Fragen oder Anregungen zum Podcast? Dann schreiben Sie uns doch an podcast-gesundheit@faz.de.