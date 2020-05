Aktualisiert am

Schwindelgefühl : Was kann man tun, wenn sich die Welt um einen dreht?

Rund jeder sechste bis zehnte Patient klagt beim Hausarzt über Schwindelgefühle. Bei den über 65-Jährigen leiden mehr als 30 Prozent regelmäßig an einem Schwindel. Je älter der Mensch, umso häufiger dreht sich die Welt um einen herum. Dr. Dagny Holle-Lee ist Neurologin und leitet das Schwindelzentrum an der Universitätsklinik Essen. Im Podcast erklärt sie, was Ärzte unter Schwindel verstehen, welche Formen es gibt und welche Krankheiten hinter diesem Symptom stecken können.

