F.A.Z.-Gesundheitspodcast : Wie von Long-Covid betroffenen Kindern geholfen werden kann

Das Krankheitsbild Long-Covid wird uns in Medizin und Gesellschaft die nächsten Jahre beschäftigen. Dabei wird oft übersehen, es betrifft nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder. Kinderkardiologe Daniel Vilser leitet an der Uniklinik Jena eine Long-Covid-Ambulanz für Kinder. Im Podcast erzählt er, was er dort erlebt und welche offenen Fragen es noch rund um das neue Krankheitsbild gibt. Außerdem verweist er auf einen Kongress vom 18. bis 19. November an der Uniklinik in Jena, bei dem Long-Covid-Patienten jeden Alters sich untereinander und mit Experten austauschen können.

