F.A.Z. Gesundheitspodcast : Wie Patienten die richtigen Fragen stellen

Es wird wohl kaum jemanden geben, der das Gefühl nicht kennt: Da war man gerade beim Arzt, saß dem Mediziner gegenüber und wenn man wieder zuhause ist, fällt einem ein: Mist, das wollte ich doch auch noch gefragt haben. Im schlimmsten Fall kann eine schlechte Kommunikation zwischen Arzt und Patient zu einer verzögerten Genesung führen. Eine Ursache dafür: Ärzte sind in Hektik, nutzen Fachbergriffe und laden nicht ein, Fragen zu stellen.

Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Aber auch die Patienten befassen sich oft nicht so mit ihrer Gesundheit, wie es sinnvoll wäre. Wie man sich am besten auf ein Gespräch mit dem Arzt vorbereitet und warum es so entscheidend ist, zu verstehen, was mit einem los ist, darüber spricht Redakteurin Lucia Schmidt mit Professorin Marie-Luise Dierks. Sie ist Leiterin der Patientenuniversität an der Medizinischen Hochschule in Hannover.