So finden Sie einen Therapieplatz

F.A.Z.-Gesundheitspodcast : So finden Sie einen Therapieplatz

30 Prozent der Erwachsenen in Deutschland sind jedes Jahr von einer psychischen Störung betroffen.Trotzdem ist es in Deutschland nicht leicht, einen Therapieplatz zu finden. Die wichtigsten Informationen erhalten Sie im Podcast.

Therapiegespräch: 30 Prozent der Erwachsenen in Deutschland sind jedes Jahr von einer psychischen Störung betroffen. (Archivbild) Bild: Picture-Alliance

In der Corona-Pandemie sind die Zahlen psychischer Erkrankungen in Deutschland noch gestiegen, wie neueste Studien zeigen. Eine starke Belastung ist es dann, wenn Betroffene nicht einmal einen Therapieplatz finden. Wie geht man am besten vor, wenn man dringend psychologische Hilfe braucht? Welche Therapieform ist die richtige? Darüber spricht Redakteurin und Medizinerin Lucia Schmidt im Gesundheitspodcast mit Andreas Hagemann, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.

