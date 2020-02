Gesundheitspodcast : Leben mit dem Coronavirus

Noch immer steigt vor allem in Asien die Zahl an Menschen, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infizieren oder sogar daran versterben. Sowohl der WHO wie zahlreichen Experten fällt es schwer, eine Vorhersage abzugeben, wie sich das Virus weltweit weiter verbreiten wird oder effektiv eindämmen lässt, ob auch Deutschland sich auf einen größeren Ausbruch einstellen muss.

Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Angela Dumas ist Deutsche und lebt mit ihrem Mann seit einigen Jahren in Schanghai. Zurzeit befinden sich beide nach einer Auslandsreise freiwillig in häuslicher Quarantäne. Davon wie ein solcher Alltag aussieht, und was die Deutschen dabei von dem Verhalten der Asiaten lernen können, berichtet sie im Podcast.

