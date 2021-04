Aktualisiert am

Das müssen Allergiker in diesem Frühjahr beachten

F.A.Z. Gesundheitspodcast : Das müssen Allergiker in diesem Frühjahr beachten

Ändert Corona für Allergiker etwas? Welche Pollensaison erwartet uns? Und was hat der Klimawandel damit zu tun? Alles Wichtige zur Pollensaison 2021 erfahren Sie im Gesundheitspodcast.

Welche Pollensaison erwartet Allergiker in diesem Jahr? Welche Behandlungsformen sind für wen angebracht? Der Pneuomologe Karl-Christian Bergmann erklärt im Gesundheitspodcast, was Allergiker in Corona-Zeiten beachten müssen – und welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Pollensaison hat.

