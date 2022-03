F.A.Z. Podcast Finanzen : Der neue Blick auf Rüstungsaktien

Aktualisiert am

100 Milliarden Euro will Deutschland für sein Militär ausgeben. Kann der Kauf von Rüstungsaktien also nicht doch ethisch korrekt sein?

Der deutsche Schützenpanzer Puma auf einem Erprobungsgelände in Niedersachsen Bild: dpa

Wie schnell wird die Modernisierung der Bundeswehr gelingen? Welche deutschen Firmen profitieren davon? Könnte es sein, dass Rüstungsaktien nun eine Neubewertung erfahren und in Zukunft als nachhaltige Art der Geldanlage gelten? Diese Fragen besprechen Dennis Kremer und Inken Schönauer mit ihrem Kollegen Ulrich Friese in einer neuen Folge des F.A.Z. Podcast Finanzen und Immobilien.

