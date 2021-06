F.A.Z. Podcast Finanzen : Grüne Welle? Was Anleger jetzt wissen müssen

Auch wenn die Umfragewerte etwas bröckeln, so erleben die Grünen einen ungeahnten Höhenflug. Was würde eine Kanzlerin namens Annalena Baerbock für Anleger bedeuten? Darüber reden wir heute mit unserem F.A.S-Kollegen Marcus Theurer.

Das gab es noch nie. Bei der kommenden Bundestagswahl gibt es keine Wahl zwischen Amtsinhaber und Herausforderer. Drei völlig neue Bewerber wollen in das Bundeskanzleramt. Mit dabei ist Annalena Baerbock von den Grünen. In dieser Folge analysieren wir, was es eigentlich für Anleger bedeuten könnte, wenn die Grünen an die Macht oder zumindest mit in die Regierung kämen. Sollten Luftfahrt-, Immobilien und Energie-Aktien besser gleich aus dem Depot fliegen? Oder ergeben sich ganz neue Chancen?

Maja Brankovic Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, zuständig für „Der Volkswirt“. Folgen Ich folge Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt. Folgen Ich folge

