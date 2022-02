F.A.Z. Podcast Finanzen : Dämmung oder Wärmepumpe? Welche Sanierungen am Eigenheim sich lohnen

Wer den Energieverbrauch seines Hauses senken will, muss viel Geld investieren. Womit fängt man am besten an? Und was kann man sich schenken?

Da geht noch was: Einfamilienhäuser in Hamburg Bild: Imago

Es ist so eine Sache mit den älteren Häusern: Es gibt Millionen davon – und als Eigentümer könnte man ständig etwas dran machen. Besonders aktuell gerade: die energetische Sanierung. Die Heizkosten sind sehr hoch, seit der Öl- und Gaspreis so gestiegen ist, da fragt man sich erst recht: Wie kann ich so sanieren, dass ich möglichst viel Energie spare – und damit bares Geld? Wann lohnt es sich überhaupt, ein altes Haus energetisch zu sanieren? Und womit fängt man idealerweise an? Mit der Heizung, den Fenstern, dem Dach? Diese Fragen beantworten wir in dieser Folge des F.A.Z. Podcasts Finanzen und Immobilien mit unserem Kollegen aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Dyrk Scherff.

