F.A.Z. Podcast Finanzen : Tech-Werte im Sturzflug – Was Anleger wissen müssen

Tech-Werte im Sturzflug – Was Anleger wissen müssen

Die einstigen Börsenlieblinge Netflix, Zoom oder Meta, haben in den letzten Wochen und Monaten an den Märkten herbe Verluste einstecken müssen. Woran liegt das – und wie sollten Investoren darauf reagieren?

Die Muttergesellschaft von Facebook, Meta, gehörte in den vergangenen Wochen zu den größten Verlierern im technologielastigen US-Index Nasdaq 100. Bild: Bloomberg/Getty Images

Seit einigen Wochen nun befinden sich die Börsen-Überflieger der vergangenen Jahre, die Tech-Werte, im Sturzflug. Der technologielastige Index Nasdaq 100 hat seit Januar mehr als 14 Prozent verloren. Einzelne Werte fast die Hälfte ihres Börsenwertes eingebüßt. Was bedeutet das für Anleger und ihre Portfolios? Schnell raus aus allen Technologie-Titeln, das Portfolio umschichten oder doch Ruhe bewahren? Das wollen wir in einer neuen Folge des F.A.Z. Podcasts Finanzen und Immobilien klären.

