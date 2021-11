F.A.Z. Podcast Finanzen : Gewinne, Verluste und die Steuer – was sollten Anleger beachten?

Aktualisiert am

Gewinne, Verluste und die Steuer – was sollten Anleger beachten?

Steuern sind eine lästige Angelegenheit für viele. Dabei gibt es genau in diesem Bereich eine Menge zu sparen. Wir klären, welche Steuern für Aktionäre überhaupt anfallen, wie hoch sie sind und worauf Privatanleger dabei achten sollten.

Das deutsche Steuerrecht ist für seine Komplexität bekannt. Wir wollen in der heutigen Folge des Podcasts klären, welche Steuern überhaupt für welche Produkte anfallen, was es dabei zu beachten gibt – und vielleicht auch zu sparen. Darüber sprechen wir heute mit unserem Kollegen Dyrk Scherff von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

