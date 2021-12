F.A.Z. Podcast Finanzen : So war das Börsenjahr 2021 – das erwartet Anleger 2022

Eine Filiale des Videospiele-Einzelhändlers Gamestop in Iowa Bild: AP

Von Gamestop bis Omikron – was waren 2021 die Highlights an den Märkten? Und was erwartet Anleger im nächsten Jahr? Das besprechen wir in einer neuen Folge des F.A.Z. Podcasts Finanzen und Immobilien.