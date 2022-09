Aktualisiert am

Porsche: Mit Vollgas an die Börse

F.A.Z. Finanzen Podcast : Porsche: Mit Vollgas an die Börse

Das Logo des Sportwagenbauers Porsche Bild: dpa

Selten hat ein Börsengang für so viel Aufregung gesorgt wie der von Porsche. Warum das so ist und ob jetzt noch mehr Börsengänge folgen werden, klären wir in einer neuen Folge des Podcasts.