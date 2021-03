F.A.Z. Podcast Finanzen : Ölpreis in Aufruhr – Das heiße Spiel mit dem schwarzen Gold

Wie ein gestrandeter Wal lag das 400 Meter Containerschiff „Ever Given“ quer im Suezkanal. Es gab kein vor und kein zurück. Und prompt fällt der Ölpreis. Was hat den ein solches Ereignis damit zu tun, wie teuer das Benzin an der Tankstelle ist? Öl ist nicht nur Schmierstoff, es ist auch ein Spekulationsobjekt. Für große Investoren, aber auch zunehmend für Privatanleger. Es lässt sich dabei eine Menge Geld verdienen und verlieren. Aber wie geht das genau? Und Wie passt Öl eigentlich noch in eine Zeit, in der fossile Brennstoffe einen so schweren Stand haben?

Darüber sprechen in dieser Folge Inken Schönauer und Antonia Mannweiler mit ihren Gästen, den Rohstoff-Experten Christian Siedenbiedel, Finanzredakteur der F.A.Z. und Eugen Weinberg, Rohstoffanalyst bei der Commerzbank. Der F.A.Z. Podcast Finanzen und Immobilien ist der wöchentliche Podcast der F.A.Z. rund um das Thema Geldanlage. Der Podcast erscheint immer dienstags. Alle Folgen finden Sie hier.

