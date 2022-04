Aktualisiert am

Netflix, Twitter, Superstars – was ist nur an der Wall Street los?

F.A.Z. Podcast Finanzen : Netflix, Twitter, Superstars – was ist nur an der Wall Street los?

In der Corona-Zeit war Netflix der Lebensretter im Lockdown. Doch der Streaming-Dienst schwächelt. Und was passiert eigentlich nach der Übernahme durch Elon Musk mit Twitter?

Der Kurs des Streaming-Riesen hat an der Börse kräftig verloren: Was steckt dahinter und wie kann es für Netflix weitergehen? Bild: Reuters

Als Netflix-Anleger hat man derzeit nicht viel zu lachen. Neigt sich die Ära des einstigen Superstars Netflix schon dem Ende zu? Und was ist noch von Netflix zu halten? Verabschiedet sich der Nachrichtendienst bald von der Börse? Was Anleger jetzt wissen müssen.

Sie können den Podcast ganz einfach bei Apple Podcasts, Spotify oder Deezer abonnieren und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „F.A.Z. Podcast für Deutschland“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App. Alle unsere Podcast-Angebote finden Sie hier. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zum Podcast? Dann melden Sie sich gerne bei podcast@faz.de.

Der F.A.Z. Podcast Finanzen und Immobilien ist der wöchentliche Podcast der F.A.Z. rund um das Thema Geldanlage. Der Podcast erscheint immer dienstags. Alle Folgen finden Sie hier.