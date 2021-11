F.A.Z. Podcast Finanzen : Mit welchen ETF das Depot nachhaltiger wird

Der Markt für nachhaltige Finanzprodukte boomt. Aber ob da alles so grün ist, wie es scheint? Wie kann ich als Investor da den Überblick behalten? Mit welchen Kosten muss man rechnen und was kann man an Rendite erwarten?

Alles nur „Bla bla bla“, sagte Greta Thunberg auf der Weltklimakonferenz in Glasgow. Und tatsächlich stellt sich ja die Frage, wie konkret das, was in Glasgow thematisiert und diskutiert wird, auf das konkrete Leben der Menschen übertragen wird. Wir gucken uns heute mal die Möglichkeiten mit dem eigenen Depot an. Finanzindustrie goes Klima.

