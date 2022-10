F.A.Z. Finanzen Podcast : Lohnt der Einstieg? Viele deutsche Aktien sind günstig

Aktualisiert am

Der Handelssaal der Deutschen Börse im September in Frankfurt Bild: Reuters

Die Kurse am Aktienmarkt sind in diesem Jahr deutlich gefallen. Ein Minus von 20 Prozent musste der deutsche Aktienindex Dax verbuchen. Doch Mutige fragen sich: Ergeben sich angesichts dieser heftigen Rückgänge nicht auch Chancen zum Einstieg? Und wie erkennt man überhaupt, ob eine Aktie günstig ist oder an der Börse zurecht abgestraft wurde?

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Darüber sprechen wir in dieser Folge des F.A.Z. Podcast Finanzen und Immobilien mit Daniel Mohr, dem Aktienexperten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung,

Sie können den Podcast ganz einfach bei Apple Podcasts, Spotify oder Deezer abonnieren und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „F.A.Z. Podcast Finanzen & Immobilien“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App. Alle unsere Podcast-Angebote finden Sie hier. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zum Podcast? Dann melden Sie sich gerne bei podcast@faz.de.

Der F.A.Z. Podcast Finanzen und Immobilien ist der wöchentliche Podcast der F.A.Z. rund um das Thema Geldanlage. Der Podcast erscheint immer dienstags. Alle Folgen finden Sie hier.